كورتوا: سنستمر في الضغط على أتلتيكو مدريد، ونريد الفوز بالديربي

تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد يتحدث عن التعادل مع ريال سوسييداد وعن مواجهة أتلتيكو مدريد المقبلة.

أعرب تيبو كورتوا نجم فريق ريال مدريد عن شعوره بالإحباط تجاه التعادل مع ريال سوسييداد، مساء الأمس في الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات للموقع الرسمي للفريق، أكد خلالها على أهمية استمرار فريقه في الضغط على أتلتيكو مدريد وتحقيق الفوز عليهم في الديربي.

وقال كورتوا: "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول من المباراة، وفي الثاني كنا أسوأ قليلًا، ومن الطبيعي أن نخسر بعض النقاط في عدد من المباريات أمام خصوم مثل ريال سوسييداد".

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وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من المباريات والنقاط في الدوري الإسباني، لذلك علينا أن نستمر في المحاولة حتى النهاية، لقد استحقينا أن نسجل هدفًا في وقت أبكر من ذلك، وهم لم يخلقوا الكثير من الفرص".

وأكمل: "سندخل مباراة الديربي في حالة بدنية جيدة، وسنلعب من أجل تحقيق الفوز فقط ولا شيء غيره في تلك المواجهة".

وأنهى كلماته: "زيدان أراد منا أن نلعب بثلاثة قلوب دفاع من أجل تحرير الأظهرة لكن ذلك لم ينجح بشكل كامل".

جدير بالذكر أن فارق النقاط بين ريال وأتلتيكو مدريد بعد مواجهة الأمس أصبح خمس نقاط مع خوض الأتلتي لمباراة أقل.