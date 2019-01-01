كورتوا يعترف بفقدان ريال مدريد للسيطرة أمام جيرونا

الريال تعرض لخسارة صادمة أمام جيرونا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أسفه للخسارة أمام جيرونا على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الدوري الإسباني.

الريال كان قد أنعش حظوظه في منافسة برشلونة على لقب الليجا بتحقيقه 5 انتصارات متتالية بينهما الفوز الكبير على جاره أتلتيكو مدريد 3-1، لكنه تعرض لخسارة قاسية وصادمة أمام جيرونا الذي يُصارع للنجاة من الهبوط بهدفين مقابل هدف واحد وبعدما أنهى الشوط الأول لصالحه بهدف كاسيميرو.

حارس المرمى القادم من تشيلسي بداية الموسم الجاري قال بعد اللقاء "أعتقد أننا لعبنا جيدًا خلال الشوط الأول، صحيح أن نسقنا كان منخفضًا قليلًا ولم نكن على مستوى مباراتي أياكس أمستردام وأتلتيكو مدريد، لكننا كنا المسيطرين على اللقاء".

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أضاف "لقد وجدوا المساحات في الشوط الثاني وصنعوا خطرًا على مرمانا، لا أعلم إن كانت ركلة الجزاء سليمة، لم أشاهدها، لكنها كانت مؤسفة. لقد عادلوا النتيجة ولم نعرف كيف نسيطر على المباراة".

"لم أستطع التصدي للتسديدة وسجلوا هدف الفوز. الأمر مؤسف لأننا كنا بحاجة لهذا الفوز، الأمر ليس متعلقًا بالثقة، المباريات ضد جيرونا صعبة دومًا".