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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

كورتوا: لا يمكن تعويض رونالدو في ريال مدريد

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ريال مدريد حقق أولى ألقابه في غياب رونالدو

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكد تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يمكن تعويضه في تشكيلة الفريق ولكن بالمقابل على باقي اللاعبين رفع مستواهم.

وتُوج ريال مدريد بكأس العالم للأندية مساء السبت بعد فوزه على العين بنتيجة 4-1 في البطولة الأولى بعد رحيل النجم البرتغالي.

وقال كورتوا للمراسلين بعد المباراة: "كريستيانو رونالدو لا يمكن تعويضه، لا يمكن نسيان ما قدمه هنا".

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وأضاف: "ولكنه ليس متواجداً بعد الآن وحان الوقت لآخرين كما فعل بيل في نصف النهائي لتسجيل الأهداف كما كان يفعل رونالدو".

وختم البلجيكي: "إذا فعلنا ذلك، سيكون الأمر على ما يرام".

ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الرابع في ترتيب الليجا ويملك لقاء مؤجل، ويلعب مع أياكس بالدور الثاني من دوري الأبطال.

وسيكون لقاء الفريق المقبل في الثالث من يناير أمام فياريال ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

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