كورتوا: الضغط في ريال مدريد يساعدني على التطور

تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد يؤكد أن فريقه سيحاول منح جماهيره عرض ممتع في مواجهة بيتيس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب البلجيكي تيبو كورتوا نجم فريق ريال مدريد عن رغبته في أن ينهي الموسم بشكل جيد أمام جماهير ناديه بملعب سانتياجو برنابيو ضد ريال بيتيس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كورتوا وأكد خلالها أن الفريق يريد أن يمنح الجماهير عرضًا طيبًا في المباراة الأخيرة من الموسم.

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وقال كورتوا: "سيكون من الرائع بالنسبة لنا أن نمتع الجماهير لمرة أخيرة هذا الموسم بعد ذلك نذهب في عطلة ننهي بها العام من أجل أن نبدأ الاستعداد للموسم الجديد".

وأضاف: "نحن نتدرب ولدينا تفاؤل كبير لأننا نعلم أن هذا الموسم لم يكن الأفضل لكننا نتطور، ونتدرب بكل قوة من أجل الاعداد للموسم القادم، لذلك نريد أن ننهي هذا العام بشكل جيد".

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وأكمل: "اللعب في سانتياجو برنابيو ممتع، المنظر يكون رائعًا عندما أشاهد الملعب وأنا أقف في المرمى، والضغط هنا يمنحني المزيد من الرغبة لتقديم أفضل ما لدي".

جدير بالذكر أن موسم تيبو كورتوا الأول في صفوف نادي ريال مدريد لم يكن مثاليًا حيث فشل الفريق في التتويج بأي بطولات.