كورتوا يكشف كواليس خطأه أمام صلاح!

ارتكب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أحد أكبر الأخطاء في مسيرته مع الفريق الإسباني عندما أهدى ليفربول الهدف الثاني بإنزالق غريب أمام محمد صلاح نجم الريدز الذي استغل الخطأ وأسكن الكرة في الشباك، حيث شرح حارس المرمى البلجيكي ما حدث في لقطة الهدف.

وقال كورتوا عقب اللقاء: "لم أكن محظوظًا بعض الشيء، لكن هذا جيد لقد كانت تمريرة صعبة بعض الشيء من كارباخال، لقد سيطرت عليها جيدًا وحاولت تمريرها لكنني رأيت صلاح يقف ساكناً لكن الكرة ارتدت على ركبتي إنه حظ سيئ".

وتحدث كورتوا بعد ذلك عن كيفية قيام زملائه بالضغط على ليفربول وانعكاس ذلك على ارتكاب أليسون بيكر حارس ليفربول لخطأ مشابه.

وقال الحارس البلجيكي: "كنا نعلم أننا يمكن أن نؤذيهم وقد منحنا الهدف الأول لفينيسيوس مساحة للتنفس، حدث نفس الشيء مع أليسون، ودخلنا الشوط الثاني كان لدينا بعض الهجمات المرتدة ونعلم أننا يمكن أن نسبب لهم مشاكل وهذا ما جعلنا نفوز بالمباراة اليوم".

وواصل: "لدينا دائمًا القدرة على الرد والبحث عن شيء جيد في خضم موقف سيء ربما ساعدنا هذا الهدف على الاستجابة، أخبرني زملائي في الفريق أيضًا ألا أقلق، يعلم الجميع أن لدينا الكثير، وهذه هي الطريقة التي تم بها الأمر".

وأتم: "مدريد سيقاتل دائمًا حتى النهاية، ليفربول ليس فريق العام الماضي فهم أكثر عرضة للخطر في الدفاع وقد رأينا ذلك اليوم لكننا لم نتأهل بعد ويمكن أن يحدث أي شيء مع القاعدة الجديدة، لقد حدث هذا العام الماضي مع تشيلسي، لن نجلس هناك، بعض المباريات المهمة جدًا قادمة وعلينا الاستمرار لا يزال هناك الكثير من الفرق الكبرى في المنافسة، لكن مدريد سيكون دائمًا من المرشحين".