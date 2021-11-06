كوتينيو يرفض المشاركة أمام سيلتا فيجو دون أسباب!

موقف جديد من فيليبي كوتينيو يحمل عدم التقدير لناديه برشلونة، إذ رفض الدولي البرازيلي المشاركة في مباراة سيلتا فيجو بدلًا من المصاب أنسو فاتي.

وأصيب فاتي مع الدقائق الأخيرة في الشوط الأول، ليطلب مدرب البرسا، سيرجي بارجوان، من كوتينيو التحرك للإحماء، لكن المفاجأة كانت في الطريقة التي تصرف بها اللاعب.

الكاميرات التقطت كوتينيو وهو يتحرك من على مقاعد البدلاء ببطء شديد وكأنه لا يريد أن يلعب، مما تسبب في النهاية بإقحام بالدي بدلًا من فاتي وليس البرازيلي.

ووفقًا للقناة الثالثة الكتالونية، فإن كوتينيو قد أبلغ الجهاز الفني لبرشلونة أنه لا يريد اللعب، وترجم ذلك فعليًا من خلال حركته البطيئة وغير المتحفزة عندما طُلب منه القيام بالإحماء.

وعند سؤال بارجوان بعد المباراة عما حدث، حاول الهروب من الإجابة واكتفى بقول "لم ألاحظ أيًا من ذلك، أركز على الملعب وليس أولئك الذين يقومون بالإحماء".

تحليل سيلتا فيجو وبرشلونة | أمامك الكثير من العمل يا تشافي!

إجابة بارجوان بجانب تأكيد الكاميرات عدم رغبة كوتينيو في اللعب أثارت موجة من الهجوم والانتقادات ضده، خاصةً وأنه فشل في تقديم أي أداء جيد منذ وصوله إلى كامب نو 2018.

الآن يدخل صاحب الـ28 عامًا فترة جديدة من مسيرته مع البلوجرانا، فيصل تشافي هيرنانديز لقيادة البرسا والصحافة تذهب إلى أنه ينوي تهميشه أيضًا وعدم الاعتماد عليه.

بكل الأحوال، يسعى برشلونة أن يتخلص من كوتينيو في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بأي ثمن، فراتبه يشكل أزمة كبرى في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية مع عدم تقديمه أي إفادة رياضية.

ويبدو أن اللاعب يشاطر برشلونة نفس الرغبة في الرحيل، ويمكن أن يكون الدوري الإنجليزي هو وجهته المقبلة بعدما تردد اهتمام نيوكاسل بالتعاقد معه.

الجدير بالذكر أن كوتينيو هو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، فضمه البرسا في يناير 2018 من ليفربول لخلافة أندرياس إنييستا نظير ما زاد عن 145 مليون يورو.