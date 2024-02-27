"لقد كان حلمي دائمًا أن ألعب للبارسا"

لم يحسم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب أستون فيلا المُعار إلى الدحيل القطري، الجدل المثار حول إمكانية الانضمام إلى زميله السابق ليونيل ميسي في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، الصيف المقبل.

وربطت تقارير صحفية بين النجم البرازيلي ونادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم حاليًا نخبة من نجوم الجيل الذهبي لبرشلونة، وهم ليونيل ميسي، لويس سواريز، جوردي ألبا وبوسكيتس.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحدث كوتينيو في تصريحات لصحيفة "سبورت"، عندما سئل عن الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى ميسي في أمريكا، قائلًا: "أنا أفكر فقط في هذه اللحظة. أريد أن أكون جيدًا، وأستعد جيدًا، وألعب مباريات جيدة، وأستمتع بكرة القدم، نحن لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف: "يظهر اسمي دائمًا في الصحف حيث يتحدثون بكل الطرق، الجيدة والسيئة. أحاول ألا أنظر إليهم، وأنا فقط قلق بشأن القيام بعملي بشكل جيد والاستمتاع به".

وتابع كوتينيو: "هل أنا نادم على الانضمام إلى برشلونة؟ لا ولا مرة شعرت بندم، بالفعل لم تسر الأمور كما تخيلتها وكما توقع الجمهور، لأنني أول من يطالب بالمزيد من نفسي في الملعب، أقول لنفسي إن علي أن أعطي المزيد وما إلى ذلك. لقد حاولت فعل كل شيء وكنت دائمًا شديد الحرص والمهنية وأنا لست نادمًا على أي شيء".

وأردف: "لقد كان حلمي دائمًا أن ألعب لبرشلونة، استمتعت بالأمر وتمكنت من مقابلة العديد من الأشخاص والفوز بالألقاب وسيظل ذلك دائمًا بمثابة صفحة مهمة في تاريخي".

وعندما سئل "ما الذي يمكن أن يغيره خلال فترة تواجده ببرشلونة؟"، أجاب: "لا شيء، لن أغير أي شيء. العودة مستحيلة، لكن كما قلت، لست نادما على أي شيء. لقد بذلت قصارى جهدي دائمًا في التدريب، كما أفعل هنا وكما فعلت العام الماضي وكما سأفعل العام المقبل".