كوتينيو مفتاح برشلونة لضم لاوتارو

هل يكون فيليبي كوتينيو السبب في انضمام لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة؟

ذكرت بعض المصادر الصحفية أن كوتينيو قد يكون المفتاح الجديد لبرشلونة من أجل ضم لاوتارو مارتينيز من إنتر خلال الميركاتو المقبل.

ويهتم برشلونة بمهاجم إنتر منذ حوالي عام، وتكاثرت الأخبار حول المفاوضات والطريقة التي ينوي الفريق الكتالوني ضم المهاجم الأرجنتيني من خلالها.

وبعد أن تحدث البعض عن الشرط الجزائي والبالغ 111 مليون يورو، تحدث آخرون عن إمكانية إدخال لاعب في الصفقة من أجل تقليل المقابل المادي.

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وظهرت العديد من الأسماء التي يهتم إنتر بالتعاقد معها وعلى رأسهم أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش وأخيرًا جونيور فيربو الذي لم يحصل على فرصته في برشلونة.

ولكن في الأيام الأخيرة، ذكرت لاجازيتا ديلو سبورت أن الاسم الجديد والذي قد يكون المفتاح الحقيقي لإتمام الصفقة هو فيليبي كوتينيو.

ولعب كوتينيو في صفوف إنتر حتى عام 2013 قبل أن ينتقل إلى ليفربول ويبدأ هناك مسيرته نحو التألق واللمعان في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد تكون عودة كوتينيو إلى إنتر هي تذكرة برشلونة التي سيدفعها من أجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز دون أن يدفع 111 مليون يورو.

وفي الوقت ذاته، وإن لم ينتقل كوتينيو إلى إنتر فإن بيعه إلى أي نادٍ آخر سيكون أيضًا بمثابة دعم مادي يتمكن من خلاله الفريق الكتالوني من دفع الشرط الجزائي لضم مارتينيز.

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يذكر أن برشلونة قد أنفق كثيرًا في المواسم الأخيرة على الخط الأمامي تحديدًا، وذلك بعد ضم عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان وفيليبي كوتينيو.