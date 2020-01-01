كوتينيو معروض على يوفنتوس وباريس سان جيرمان

مستقبل البرازيلي مضطرب

أصبح الغموض عنوان مستقبل اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، صانع ألعاب برشلونة الإسباني والمعار إلى بايرن ميونخ الألماني.

كوتينيو انتقل إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة قادماً من البارسا بداية الموسم الجاري، مع خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن اللاعب البرازيلي من الممكن عودته إلى برشلونة في نهاية الموسم خصوصاً مع عدم رغبة بايرن ميونخ في تفعيل بند الشراء.

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وأكدت أن وكيل اللاعب البرازيلي سيعرض خدمات لاعبه على يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولعب كوتينيو 18 مباراة مع بايرن ميونخ في مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم، سجل 6 أهداف وصنع مثلهم.

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كوتينيو كان قد انتقل إلى برشلونة قادماً من ليفربول الإنجليزي في انتقالات الشتاء قبل موسمين لكنه لم يقدم المأمول منه في الفريق الكاتلوني.

ويستعد كوتينيو للمشاركة اليوم في مباراة فريقه أمام لايبزيج في الدوري الألماني في قمة صدارة الدوري الألماني.