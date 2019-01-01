كوتينيو مدافعًا عن نفسه: الدوري الألماني صعب

النجم البرازيلي يُدافع عن نفسه بعد الانتقادات حول مستواه مع بايرن ميونخ

تعرض النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لبعض الانتقادات مؤخرًا وذلك بسبب مستواه المتواضع منذ أن وصل لنادي بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة من برشلونة.

كانت التقارير قد تحدثت عن أن اللاعب لا يقدم الأداء المنتظر منه مع العملاق البافاري ولم يُقنع الإدارة أن تدفع من أجله 120 مليون يورو الصيف المقبل كما هو مقرر في عقد الإعارة.

🇪🇬 صلاح على آنفيلد خلال كل المسابقات:



🏟 58 مباراة

⚽ 50 هدف



👑 الملك! pic.twitter.com/N5VGlY3MxQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 27, 2019

ومن جانبه فقد تحدث بعد مباراة الفريق اليوم بالدوري الألماني قائلًا: "جميع المباريات في الدوري الألماني صعبة للغاية، نحن نقاتل في كل مباراة حتى النهاية من أجل تحقيق النقاط الثلاث".

وتابع: "اليوم قدمنا كل ما لدينا وكنا نُحسن التصرف عندما نمتلك الكرة، نعلم أنه يمكننا تقديم أداء أفضل من ذلك ونعمل على هذا في كل مباراة، ولكن اليوم أنا سعيد بما قدمت وأغادر الملعب وأنا راض كليًا".

يذكر أن تقارير الصحف الإسبانية أيضًا قالت أن اللاعب لم يقدم ما هو منتظر منه ليقاتل النادي الكتالوني من أجل استعادته الصيف المقبل، بالإضافة إلى إمكانية دخول بايرن في مفاوضات لتخفيض السعر المتفق عليه.