كوتينيو: موسمي لم يكن جيدًا

لاعب برشلونة يعترف بحاجته للتحسن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف فيليبي كوتينيو أنه لم يحظ بموسم جيد مع برشلونة في 2018-2019، واعدًا بالعمل الجاد على تحسين مستواه الموسم القادم.

وانضم اللاعب البرازيلي للبارسا قادمًا من ليفربول في صفقة وصلت إلى 120 مليون يورو خلال يناير 2018، وبعد نصف موسم جيد سجل خلاله 8 أهداف وصنع 5، لعب كوتينيو موسمًا مخيبًا جدًا لم يُسجل خلاله سوى 5 أهداف في الليجا و3 في دوري الأبطال.

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هذا الأداء المخيب أثار انتقادات الجمهور للاعب، خاصة حين فشل في تعويض غياب عثمان ديمبيلي للإصابة وبعد الخروج الصادم من دوري الأبطال أمام فريقه السابق.

كوتينيو الذي يستعد حاليًا لخوض غمار كوبا أمريكا مع منتخب بلاده قال عن موسمه "لم يكن موسمي جيدًا، أدائي كان أسوأ كثيرًا مما قد أتوقع".

"الطريقة الوحيدة للتحسن واستعادة الثقة هي العمل الجاد، وأنا أعمل بجد".

يُذكر أن مسؤولية كوتينيو في قيادة البرازيل نحو اللقب الغائب عنها منذ عام 2007 باتت مضاعفة بعد إصابة نيمار واستبعاده من البطولة.