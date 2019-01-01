وكيله: كوتروني لديه عروض ألمانية وإسبانية

مهاجم ميلان مطلوب خارج إيطاليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال دوناتو أورجنوني أن وكيله "باتريك كوتروني" لديه عروض من خارج إيطاليا، لكنه سعيد بالتواجد واللعب مع ميلان.

ويُعد كوتروني صاحب الـ21 عامًا أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الإيطالية، وقد أحرز خلال الموسم الماضي 12 هدفًا مع ميلان وله 7 أهداف هذا الموسم.

وتحدث وكيله عن مستقبله قائلًا "كوتروني كان سيحظى باهتمام أكبر لو كان لاعبًا أجنبيًا، وإن كان مازال أحد أبرز المواهب الشابة الإيطالية. العديد من الأندية الأجنبية أبدت اهتمامها به، مع وجود عروض من ألمانيا وإسبانيا، لكن باتريك يريد أن يؤدي جيدًا في ميلان".

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أضاف "نتوقع أن يحصل كوتروني عام 2019 على نفس الفرص التي حظي بها العام الماضي. في النهاية الأمر سيعود له ليؤدي جيدًا على أرض الملعب، بأدائه وأهدافه وربما جوائزه".

وأتم دوناتو تصريحاته مؤكدًا ترحيبه وموكله بتحسين الميلان لصفوفه، وموضحًا عدم انزعاجه من تعاقد الفريق مع جونزالو هيجواين، بل أكد أن كوتروني سعيد باللعب بجانبه والتعلم من أحد أفضل المهاجمين في العالم.