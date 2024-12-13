يحمل شعار أسطورة السلة الأمريكية .. الكشف عن القميص برشلونة للموسم الجديد

البارسا يسير على نهج باريس

كشفت تقارير صحفية، عن تصميم القميص الجديد لنادي برشلونة خلال موسم 2025-26 المستوحى من ألوان قميص فريق لوس أنجلوس ليكرز.

القميص الثاني لبرشلونة في الموسم المقبل، يحمل علامة تجارية لأسطورة كرة السلة كوبي براينت الذي رحل عن عالمنا في 2020، إثر حادث تحطم مروحية في كاليفورنيا عن عمر 41 عامًا.

وجاءت الفكرة من شركة "نايكي" العالمية، راعية قميص برشلونة منذ أكثر من 25 عامًا، حيث استوحت ألوان فريق لوس أنجلوس ليكرز الأمريكي لكرة السلة، مع التجديد الرائع المتمثل في استبدال شعارها، المعروف تقنيًا باسم "swoosh"، بالشعار الذي تستخدمه لخط ملابس الأسطورة كوبي براينت.

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الفكرة تشبه إلى حد كبير خط "Air Jordan" الناجحة بالفعل وتحالفها مع باريس سان جيرمان، والذي يجلب أرباحًا ضخمة للنادي الباريسي، حيث ارتدى الفريق من قبل علامة "Jumpman" الخاصة بالأسطورة مايكل جوردان.

ويبحث برشلونة في الفترة الحالية عن توفير مصادر دخل متعددة، من أجل حل أزمة هامش الرواتب التي تعطل تسجيل الصفقات الجديدة، وكذلك لتسريع وتيرة عمليات التطوير في ملعب "كامب نو".

وكان الصحفي ريشاد رحمان، قد ذكر في وقت سابق أن شعار كوبي براينت لن يقتصر على القميص الثاني فقط للبارسا، بل ستكون هناك مجموعة خاصة تحمل اسم KB من ملابس التدريب والسراويل الرياضية والسترات الرياضية، والقبعات وغيرها من الملابس التي يمكن ارتداؤها في الملعب والشارع لجمهور النادي.