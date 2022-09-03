كوبو: لم يتحدثوا معي في ريال مدريد وهذه قصتي مع برشلونة!

حلمه انتهى سريعًا في النادي الكتالوني

كشف تاكيفوسا كوبو جناح ريال مدريد السابق والمنضم حديثًا إلى ريال سوسييداد، عن كواليس انتقاله للميرينجي وتجربته القصيرة مع برشلونة.

صاحب الـ21 سنة ظهر كأحد أهم المواهب الآسيوية خلال السنوات الماضية، حيث قام ريال بالتعاقد معه من "إف سي طوكيو" في صفقة انتقال حر عام 2019.

ولم يتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق الأول في ريال، حيث ذهب إلى عدة إعارات مع ريال مايوركا، فياريال، خيتافي، قبل الانضمام لسوسييداد هذا الصيف مقابل 6.50 مليون يورو.

وقال كوبو في مقابلة مع "Noticia de Gipuzkoa":"كنت مع فريق الجامعة باليابان وتم اختياري كأفضل لاعب لذلك أخذوني إلى بطولة مع مدرسة برشلونة لكرة القدم في إسبانيا".

وأضاف:"حصلت أيضًا على لقب أفضل لاعب بهذه المسابقة وسمحوا لي بالخضوع لفترة تجربة مع برشلونة، وكان لدينا فريق جيد وقتها ومجموعة مميزة من اللاعبين مثل أنسو فاتي وإريك جارسيا وأدريان برنابي".

وسرعان ما انتهى حلم كوبو مع النادي الكتالوني، لأنه لم يتمكن من البقاء في لا ماسيا بسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وعلق الياباني على نهاية حلمه قائلًا:"ما زلت لا أفهم لماذا يذهب أي صبي صغير يحب كرة القدم إلى بلد آخر ويُمنع من اللعب، هذا لا يحدث في التنس ولم أفهم هذه القاعدة أبدًا".

وأما عن ريال مدريد:"كنت وقتها في كوبا أمريكا وفي هذه اللحظة حاولوا التعاقد معي، لم يكن لدي وقت لاتخاذ القرار، لأنني خضت العديد من المباريات قبل بداية الموسم الجديد لذلك اخترت ريال".

وعن تجربته في سانتياجو برنابيو:"أعتقد أنهم لم يتحدثوا معي حتى، لكن الأشخاص بهذا المستوى العالي يتمتعون بدرجة عالية من الهدوء، وهم يعتنون بأي لاعب شاب بشكل جيد جدًا".

جدير بالذكر أن الجناح الياباني الشاب لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول لريال، وكانت تجربته الأفضل في ريال مايوركا بتسجيله 6 أهداف وصناعة 8 في 67 مباراة بكل البطولات.