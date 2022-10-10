"كوبري" في راموس يكشف حقيقة الخلافات بين نيمار ومبابي!

تدريبات باريس سان جيرمان قبل مواجهة بنفيكا شهدت موقفًا محرجًا لسيرخيو راموس.

وقع الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضحية لزميله البرازيلي نيمار خلال تدريبات نادي العاصمة الفرنسية، قبل مواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد باريس سان جيرمان لاستضافة بنفيكا على ملعب "حديقة الأمراء" مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23.

واختتم باريس سان جيرمان بقيادة المدرب كريستوف جالتييه تدريباته لمواجهة بنفيكا عصر الإثنين، والتي شهدت لقطة مذهلة كالعادة من نيمار.

ماذا حدث؟

خلال تدريبات تبادل الكرة بين لاعبي باريس سان جيرمان، قام نيمار بتمريرة الكرة بين قدمي راموس بطريقة أثارت سخرية جميع اللاعبين.

المغربي أشرف حكيمي لم يتمكن من تمالك نفسه من الضحك وسقط على الأرض، وهو يضحك على قائده السابق في ريال مدريد الإسباني.

فيما كانت ضحكات كيليان مبابي هي الأعلى والأوضح من بين الجميع، حيث كان صوت ضحكه عاليًا للغاية.

راموس تقبل الأمر بروح رياضية، إلى حد ما، واحتضن مبابي في محاولة لإسكاته فيما حاول توجيه ركلة مازحة بقدمه إلى نيمار بعد إحراجه.

خلافات في باريس سان جيرمان؟!

مقطع الفيديو وضحك مبابي الواضح على تمريرة نيمار بين قدمي راموس يفتح الباب من جديد للحديث عن حقيقة الخلافات بين نجوم باريس سان جيرمان.

وخرجت العديد من التقارير مؤخرًا تفيد بأن مبابي ليس سعيدًا من وضعه في باريس سان جيرمان، بعد أن استحوذ نيمار على كل الاهتمام في الموسم الحالي.

لكن ضحك مبابي وسخريته من راموس ربما تقول عكس ذلك، وأن الأمور بين لاعبي باريس سان جيرمان في الوقت الحالي على خير ما يرام.