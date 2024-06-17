كوبا أمريكا 2024: من يظهر من نجوم مانشستر يونايتد في البطولة الأعرق؟

ثلاثي الشياطين الحمر يستعد للتألق القاري

على وقع أنغام "جلوري جلوري مان يونايتد"؛ أنهى النجوم اللاتينيين في صفوف الشياطين الحمر، منافسات 2023-2024، احتفالًا بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي؛ لكن.. الموسم لم ينتهِ بعد، فهُناك مهمة وطنية تنتظر هؤلاء اللاعبين، في بطولة "كوبا أمريكا".

الشريك الرسمي لبرنامج الولاء الفندقي لمانشستر يونايتد، ماريوت بونفوي، يقرب المشجعين حول العالم من أكبر شغفهم في سلسلته الأخيرة، "يونايتد: قريب وبعيد".. إذا سافرت لمشاهدة لاعبي يونايتد في بطولة كوبا أمريكا 2024، فإن ماريوت بونفوي يقدم لك تجربة فندقية مميزة.

ومن المقرر أن يظهر 3 نجوم من مانشستر يونايتد، في النسخة 48 من بطولة "كوبا أمريكا"، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

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ولاعبو العملاق الإنجليزي الثلاثة، الذين من المقرر أن يظهروا في هذه البطولة الكبرى؛ هم: ليساندرو مارتينيز وأليخاندرو جارناتشو مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، والنجم الأوروجوياني الشاب فاكوندو بيليستيري.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب النسخة الأخيرة، في المجموعة الأولى من "كوبا أمريكا 2024"، إلى جانب كل من كندا وتشيلي وبيرو؛ حيث من المقرر أن يخوض مبارياته على ملاعب "مرسيدس بنز" و"ميتلايف" و"هارد روك"، في مدن نيو أورلينز ونيوجيرسي سيتي وميامي غاردنز، على التوالي.

وحال صعوده "متصدرًا"؛ سيواجه منتخب الأرجنتين، على ملعب "إن آر جاي" في هيوستن، وصيف المجموعة الثانية، أما إذا تأهل "ثانيًا"؛ فسيتقابل مع أول المجموعة الثانية، على ملعب "AT&T ستاديوم" في اريلنجتون.

ومن ناحيته.. منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم؛ يتواجد في المجموعة الثالثة، إلى جانب بنما وبوليفيا و"البلد المستضيف" الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث سيخوض مبارياته على ملاعب "هارد روك" و"ميتلايف" و"آرو هيد"، في مدن ميامي غاردنز ونيوجيرسي سيتي وكانساس سيتي، على التوالي.

وإذا صعد "متصدرًا"؛ سيواجه منتخب أوروجواي، على ملعب "أليجانت" في بارادايس، وصيف المجموعة الرابعة، أما إذا تأهل "ثانيًا"؛ فسيتقابل مع أول المجموعة الرابعة، على ملعب "ستايت فارم" في غلانديل.

ليساندرو مارتينيز "الأرجنتين"

واحد من أفضل المدافعين حاليًا؛ حيث يبلغ من العمر 26 سنة، ويلعب في صفوف مانشستر يونايتد، منذ صيف 2022؛ عندما انضم إليه قادمًا من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وإلى جانب مركزه الأصلي كـ"قلب الدفاع"؛ يجيد ليساندرو مارتينيز الذي بدأ مسيرته الكروية في الفريق المحلي نيولز أولد بويز، في الظهير الأيسر وخط الارتكاز.

ومنذ الانضمام إلى مانشستر يونايتد؛ لعب المدافع الأرجنتيني 59 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، متوّجًا بثنائية كأس الرابطة الإنجليزية في 2022-2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2023-2024.

وعلى المستوى الدولي.. خاض ليساندرو مارتينيز، أولى مبارياته مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، في 22 مارس 2019؛ عندما خسر "وديًا" أمام فنزويلا، بهدف مقابل ثلاثة.

وشارك مارتينيز، في مباراة واحدة ببطولة كوبا أمريكا 2021، والتي توّج "التانجو" بها رسميًا؛ قبل أن يلعب دورًا مهمًا، في انتزاع لقب كأس العالم "قطر 2022"، على الرغم من جلوسه على دكة البدلاء، في المباراة النهائية التاريخية أمام فرنسا.

وفي العرس المونديالي الأخير.. شارك مارتينيز في 5 مباريات من أصل سبعة؛ أمام السعودية والمكسيك في دور المجموعات، وأستراليا وهولندا وكرواتيا في ثمن وربع ونصف النهائي، على التوالي.

الشريك الرسمي لبرنامج الولاء الفندقي لمانشستر يونايتد، ماريوت بونفوي، يقرب المشجعين حول العالم من أكبر شغفهم في سلسلته الأخيرة، "يونايتد: قريب وبعيد".. إذا سافرت لمشاهدة لاعبي يونايتد في بطولة كوبا أمريكا 2024، فإن ماريوت بونفوي يقدم لك تجربة فندقية مميزة.

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أليخاندرو جارناتشو "الأرجنتين"

رغم أنه أرجنتيني؛ إلا أن أليخاندرو جارناتشو أظهر علانية، "تفضيله" للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي الحالي، على مواطنه وزميله في منتخب التانجو، الأسطورة ليونيل ميسي.

جارناتشو البالغ من العمر 19 سنة، يحاول دائمًا تقليد الأسطورة رونالدو، ويتمنى أن يسير على خطاه في نادي مانشستر يونايتد، والذي مثّل جميع "فئاته السنية"، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، عام 2022.

ومع الفريق الأول للعملاق الإنجليزي؛ سجل النجم الأرجنتيني الشاب، 15 هدفًا وصنع 9 آخرين، خلال 86 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ متوجًا بثنائية كأس الرابطة الإنجليزية في 2022-2023، وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2023-2024.

وفي الحقيقة.. يونايتد ليس النادي الوحيد في مسيرة أليخاندرو جارناتشو؛ حيث سبق للنجم الأرجنتيني، وأن لعب في صفوف "الفئات السنية" لأتلتيكو مدريد، خاصة أنه من مواليد العاصمة الإسبانية.

وعلى المستوى الدولي.. عاش جارناتشو نفس التجربة تقريبًا؛ حيث بدأ مع منتخب إسبانيا تحت 18 سنة، قبل أن يتراجع ويقرر الدفاع عن شعار بلده الأصلي؛ مشاركًا في 4 مباريات مع الأرجنتين تحت 20 سنة، سجل خلالهم أربعة أهداف.

والآن.. يخطو نجم مانشستر يونايتد، الخطوات الأولى مع منتخب بلاده "الأول"؛ حيث لم يشارك في إنجازي كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022.

وكان الاستدعاء الأول لجارناتشو، في المباراة الودية أمام أستراليا، في 15 يونيو 2023، والتي انتهت بفوز منتخب الأرجنتين، بهدفين مقابل لا شيء؛ على أمل أن يكون القادم أفضل.

فاكوندو بيليستري "أوروجواي"

في صيف عام 2020.. فاجأ مانشستر يونايتد الإنجليزي "جماهيره"، بالتعاقد مع اسم مغمور؛ وهو الجناح الأوروجوياني الشاب فاكوندو بيليستري.

بيليستري الذي ولد في 20 ديسمبر 2001، لفت الأنظار إليه بقوة، بسبب موهبته الكبيرة مع النادي المحلي بينارول؛ ليقرر "الشياطين الحمر" التعاقد معه رسميًا.

لكن منذ التعاقد معه.. أعار مانشستر يونايتد النجم الأوروجوياني الشاب؛ "مرتين" إلى ديبورتيفو آلافيس الإسباني، و"مرة" إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة.

وانتهت إعارة فاكوندو بيليستري إلى غرناطة الإسباني، بختام الموسم الرياضي 2023-2024؛ حيث من المقرر أن يعود إلى العملاق الإنجليزي مجددًا.

وخلال الستة أشهر التي قضاها مع غرناطة "من يناير إلى يونيو 2024"؛ لم يستطع بيليستيري، إنقاذ الفريق الإسباني من "الهبوط" إلى الدرجة الثانية؛ ولكنه قدّم مستوى جيد شخصيًا، بتسجيله هدفين وصناعة مثلهما، في 15 مباراة.

وعلى المستوى الدولي وبالرغم من صغر سنة؛ إلا أن بيليستيري يلعب مع منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم، بشكل منتظم ومستمر، منذ استدعائه للمرة الأولى، في 28 يناير 2022.

وشارك فاكوندو في جميع مباريات منتخب أوروجواي، ببطولة كأس العالم الأخيرة "قطر 2022"، والتي ودع فيها الفريق المنافسات من دور المجموعات؛ إلا أنه فشل في تسجيل أو صناعة أي هدف.

الشريك الرسمي لبرنامج الولاء الفندقي لمانشستر يونايتد، ماريوت بونفوي، يقرب المشجعين حول العالم من أكبر شغفهم في سلسلته الأخيرة، "يونايتد: قريب وبعيد".. إذا سافرت لمشاهدة لاعبي يونايتد في بطولة كوبا أمريكا 2024، فإن ماريوت بونفوي يقدم لك تجربة فندقية مميزة.