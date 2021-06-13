البرازيل وفنزويلا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة البرازيل أمام فنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا 2021 المقامة في البرازيل..

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البرازيل 1 ×0 فنزويلا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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45' نهاية الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدف نظيف على فنزويلا

38' أوووه ريتشارليسون يسقطها فوق الحارس والمدافع ينقذها قبل خط المرمى لكن مهاجم إيفرتون كان في وضعية تسلل

34' الحكم يوقف المباراة لمراجعة لقطة ضربة جزاء للبرازيل لكن تقنية الفيديو لا تحتسبها

30' يا الله يا نيمار .. كرة خطيرة لحامل اللقب وتسديدة قوية لكن خارج المرمى

25' ريتشارليسون يسجل هدف آخر لكن لا يتم احتسابه بداعي التسلل

23' جووووووووووووول ماركينيوس يسجل الهدف الأول للبرازيل من ركنية وصلت إلى ماركينيوس لمسها بكعب قدمه ليضعها في الشباك.

20' محاولات هجومية من جانب البرازيل الأولى بتسديدة قوية من نيمار تحولت لركنية والثانية من تسديدة من مكان أبعد لدانيلو لكن في يد الحارس.

16' أول محاولة خطيرة من فنزويلا عن طريق مارتينيز بعد الوصول إلى منطقة الجزاء من الناحية اليمنى لكن ماركينيوس يتدخل ويحولها ركنية

11' المحاولة تتجدد، عرضية من لودي على رأس ميليتاو لكن الأخير يلعبها خارج المرمى.

10' أووووووووووه أول خطورة برازيلية بعد تمريرة من نيمار حاول ريتشارليسون تحويلها لهدف لكن تأخر في لمسها وخرجت ركنية.

5' سيطرة برازيلية في الدقائق الأولى لكن دون خطورة

انطلاق المباراة

تشكيل فنزويلا

قرر المدرب جوزيه بيزيرو البدء بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-5-1



جراتيرول

ماجو، مارتينيز، كومانا، جونزاليس

كاسيرس، لا مانتيا، مورينو، أدريان مارتينيز، مانزانو

أريستيجيتا

تشكيل البرازيل

قرر المدرب تيتي البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 4-3-3



أليسون

رينان لودي - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - دانيلو

فريد - كاسيميرو - لوكاس باكيتا

نيمار - ريتشارليسون - جابرييل جيسوس

كما أنّ البرازيل تقدم مستويات قوية للغاية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 ويتصدر الترتيب محققًا الانتصار في جميع المباريات التي خاضها.

يسعى المنتخب البرازيلي للحفاظ على اللقب والفوز به للمرة الثانية على التوالي خاصة وأنّه معتاد على تحقيق البطولة على أرضه أخرها كانت في 2019.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول للمباراة الافتتاحية من بطولة كوبا أمريكا 2021 بين البرازيل وفنزويلا والتي نُقلت إلى البرازيل في الأيام الماضية.