كوبا أمريكا| فنزويلا وبيرو يطلقان إشارة التعادلات السلبية

النتيجة غير المحببة تعود إلى الكوبا من المباراة الثانية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

انتهت مباراة فنزويلا وبيرو بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لكوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل.

البداية أتت في الدقيقة السابعة من اللقاء، حين سجل كريستوفر جونزاليس هدفاً لبيرو من متابعة، قبل أن يعود الحكم للفيديو الذي أثبت وجود التسلل.

وفي الدقيقة 44 سدد كريستيان كويفا كرة أخرى من متابعة كادت أن تصبح هدفاً لبيرو من جديد لولا تصدي الحارس.

مع انطلاق الشوط الثاني حل إديسون فلوريس بدلاً من كويفا في أول تغييرات بيرو، فيما أطلق سالمون روندون نجم فنزويلا ركلة حرة في الدقيقة 47 لتمر بجوار القائم.

مرة أخرى يسجل منتخب بيرو في الدقيقة 64 ولكن يُلغى الهدف بداعي التسلل، ثم يأتي أندي بولو كثاني بدلاء بيرو على حساب يوشيمار يوتون في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 69 أجرى منتخب فنزويلا تبديله الأول بنزول داروين ماتشيس بدلاً من جيفرسون كوينتيرو، فيما بات المنتخب ذاته في وضع حرج حين طُرد لاعبه لويس ماجو للإنذار الثاني في الدقيقة 75.

في الدقيقة 77 أطلق البديل البيروفي إديسون فلوريس تسديدة قوية تصدى لها الحارس، فيما تحرك رافاييل دوداميل مدرب فنزويلا للمرة الثانية بإشراك رونالد هيرنانديز بدلاً من جونيور مورينو.

وأخيراً في الدقيقة 84 وفي آخر تبديلات فنزويلا، ترك جون موريو مقعده لصالح جوليو مارتينيز، ثم على الطرف الآخر اختتم منتخب بيرو تبديلاته بنزول أندري كاريلو بدلاً من كريستوفر جونزاليس في الدقيقة 88.

بذلك يحتل الطرفان المركز الثاني بالتساوي مؤقتاً ولكل منهما نقطة في المجموعة الأولى، التي انطلقت فعالياتها فجر اليوم بفوز البرازيل على بوليفيا 3-0.