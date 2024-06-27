كواليس مفاجئة.. أسرار جديدة في فشل تعاقد الاتحاد مع توبمولر و"هدف الأهلي السابق" يدخل قائمة المرشحين

الاتحاد مازال يبحث عن بديل مارسيلو جاياردو

كشف الصحفي رودي جاليتي عن كواليس وأسرار جديدة ومفاجئة في فشل الاتحاد بالتعاقد مع المدير الفني الألماني دينو توبمولر خلفًا لمدربه المقال مارسيلو جاياردو.

كان لؤي ناظر الرئيس الجديد للعميد قد أعلن إقالة جاياردو من منصبه لكن ذلك لم يتم رسميًا بعد لوجود خلافات مالية في إنهاء التعاقد بين الطرفين، ورغم ذلك يتحرك النادي في أكثر من اتجاه للتعاقد مع المدرب البديل قبل انطلاق المعسكر الإعدادي الخارجي في يوليو القادم.

النادي السعودي تقدم بعرض تضمن راتبًا سنويًا قدره 8 ملايين يورو لمدرب إنتراخت فرانكفورت الحالي، لكن المصادر الصحفية أشارت إلى أن توبمولر رفض العرض السعودي لرغبته البقاء مع ناديه الألماني.

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جاليتي كشف عن أسرار جديدة مفادها أن الاتحاد هو من انسحب من تلك المفاوضات بعد طلب المدرب 9.5 ملايين يورو سنويًا وهو المبلغ الذي رآه بطل دوري 2022-2023 في السعودية مبالغًا به كثيرًا ولذا أوقف الحديث تمامًا واتجه لخيار آخر.

الصحفي المطلع على أخبار الانتقالات أوضح أن اسمًا جديدًا دخل قائمة المرشحين لتدريب الاتحاد، بجانب أسماء أخرى يتصدرها ستيفانو بيولي المدير الفني السابق للميلان، وهو ماركو سيلفا المرتبط مع فولهام بعقد ممتد حتى صيف 2026 والذي سبق أن حاول الأهلي التعاقد معه قبل أن يُوقع مع الألماني ماتياس يايسله الصيف الماضي.