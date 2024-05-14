"الجدران اهتزت من شجارهما" .. كواليس معركة الخليفي ومبابي في يومه الأخير مع باريس!

الفتى الفرنسي يرحل في أجواء صاخبة

يصاحب رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن باريس سان جيرمان، جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، حتى وصل الأمر إلى أنباء عن مشاجرة عنيفة بينه وبين رئيس النادي، رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.

وقالت صحيفة "لو باريزيان"، إن الخليفي دخل في شجار عنيف مع مبابي في حديقة الأمراء، والسبب في ذلك يعود إلى أن رئيس باريس استفسر من لاعبه على سبب عدم ذكر اسمه في الفيديو الذي ودع خلاله جماهيره.

وسقط باريس سان جيرمان في فخ الهزيمة بنتيجة (3-1) أمام ضيفه تولوز، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي، في مباراة أطلقت خلالها صافرات الاستهجان ضد كيليان مبابي.

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وكان مبابي قد أعلن يوم الجمعة الماضي، رحيله عن باريس عقب نهاية الموسم الجاري، في مقطع فيديو بثه عبر حساباته الرسمية، ووجه من خلاله الشكر لجميع قيادات النادي والمدربين الحاليين والسابقين، دون ذكر اسم الخليفي.

وأشارت "لو باريزيان"، إلى أن الخليفي اجتمع مع مبابي في غرفة خالية بملعب حديقة الأمراء، قبل ساعة من انطلاق المباراة ضد تولوز، وتطور الأمر بينهما إلى انفجار وتوترت الأجواء بشدة، حتى أن أحد شهود العيان قال إن "الجدران اهتزت" بسبب المشاجرة، مما أدى لتأخر عمليات إحماء الفريق.

في المقابل، نفى باريس سان جيرمان في بيان رسمي، أن تكون الأحداث قد جرت بهذه الطريقة، حيث قال المتحدث باسم النادي "كل ما تردد من أنباء كاذبة الليلة، أمر مؤسف ومحزن".

وأضاف: "لا خلاف بين اللاعب ورئيس النادي، بل تقابلا كثيرا خلال الفترة الأخيرة قبل المباريات لوضع اللمسات النهائية على رحيل مبابي في نهاية الموسم. كل الاجتماعات الماضية بين الطرفين، كانت بناءة ومحترمة، بما فيها الاجتماع الذي سبق المباراة الأخيرة".