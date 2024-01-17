كواليس مثيرة وراء انسحاب قطر من صفقة شراء مانشستر يونايتد

فشل في الاستجابة لطلبات توضيح مصدر أمواله

كشفت تقارير صحفية بريطانية، كواليس انسحاب الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني، من السباق على شراء نادي مانشستر يونايتد، لحساب السير جيم راتكليف المالك الجديد للنادي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ذا جارديان"، أنه في الملفات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لتأكيد استحواذ راتكليف على 27.69% من النادي، تم وصف الشيخ جاسم (المشار إليه باسم "المزايد أ") بأنه فشل في الاستجابة لطلبات توضيح مصدر أمواله.

وأوضحت أن الشيخ جاسم لم يقدم "خطابات التزام التمويل المعتادة"، حيث أخبر مجلس إدارة اليونايتد جاسم في النهاية أنهم "سيحتاجون إلى أدلة كافية على أوراق التمويل والتزام التمويل العرفي" قبل مواصلة المفاوضات، ولم تصل تلك الأوراق مطلقًا، وفي 15 أكتوبر انسحب صاحب العرض القطري من الصفقة.

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وعرض جاسم بن حمد 5 مليارات جنيه إسترليني (5 مليارات و600 مليون يورو) من أجل شراء مانشستر يونايتد، إلّا أن هذا العرض لم يلقَ قبول عائلة جليزر الأميركية، المالكة للنادي، التي كانت قد طلبت ما يفوق الـ6 مليارات جنيه إسترليني.

وتم الكشف عن التاريخ الطويل والمعقد لصفقة بيع اليونايتد من وقع الملفات، التي أوضحت كيف توسع راتكليف ببطء وزاد عرضه قبل التحول إلى الحصول على حصة أقلية في يوليو الماضي، حيث تظهر الملفات أيضًا أنه في الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد، منحت شركة راتكليف، مانشستر يونايتد موعدًا نهائيًا في 25 ديسمبر 2023 لقبول عرضها الأفضل والأخير.

وجاء ذلك بعد اعتراض مديرين من خارج عائلة جليزر على مقترح راتكليف بقيمة 33 دولارًا (26 جنيهًا إسترلينيًا) مقابل 25% من أسهم الفئتين "أ" و"ب" بالإضافة إلى رأس مال قدره 300 مليون دولار، ورد راتكليف بالموافقة على تنازلات طفيفة لتحسم الصفقة لصالحه.