كواليس مثيرة بغرفة ملابس النصر بعد خسارة الهلال

تعرف على ما حدث داخل غرفة خلع ملابس النصر

حرص البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي النصر، على توجيه رسالة مهمة وقوية للاعبيه، بعد خسارة ديربي الرياض على يد الهلال، في مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال حقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي، بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن بيدرو أكد للاعبي النصر في غرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة، أن الحديث عن المباراة مرفوض في هذا الوقت، لأنه غير مناسب.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة، فإن بيدرو قال للاعبي النصر: "خسرنا ببعض الجزئيات البسيطة، ولكن لن نتحدث عنها الآن، ينبغي عليكم الذهاب إلى منازلكم والاسترخاء بجانب عائلاتكم والتمتع بالراحة 24 ساعة قبل استئناف التدريبات اليوم".

وكان الكاميروني فينسنت أبو بكر والمدافع علي لاجامي، هما أكثر اللاعبين تأثرًا بالنتيجة في غرفة خلع الملابس، حيث ظهرت عليهم علامات الحزن الشديد بعد المباراة.

بيدرو كان قد أبلغ لاعبي النصر قبل مباراة الهلال خلال الاجتماع الفني، بأن أكثر شيء أزعجه في مباراة الوحدة الإماراتي بربع النهائي، هو حصول سامي النجعي وعبد الله الخيبري على بطاقتين صفراوين قبل انتهاء المباراة، بالرغم من تقدم الفريق الأصفر بخمسة أهداف.

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المدرب البرتغالي أبلغ النجعي والخيبري، بخوض مباراة الهلال دون التفكير في الغياب عن مباراة النهائي، كما طلب من الجناحين عبد الفتاح عسيري والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، بالدخول إلى العمق واستغلال تقدم سلمان الفرج ومحمد كنو، وأيضًا طلب من الرباعي الدفاعي بالضغط على لاعبي الهلال وعدم ترك مسافة لاستلامهم الكرة.