كواليس صفقة متعب الحربي .. الهلال يرضخ للشباب ويبدأ من نقطة الصفر

خطة نادي الهلال للتعاقد مع متعب الحربي

يعمل مسؤولو نادي الهلال حاليًا، على التعاقد مع صفقة محلية "هامة"، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال تعاقد في الصيف الحالي - حتى الآن -، مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، قادمًا من العملاق اللندني تشيلسي، بالإضافة إلى متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، نجم وولفرهامبتون الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، بدأت الإدارة الهلالية، مفاوضاتها مع نظيرتها في الشباب؛ للتعاقد مع الظهير الأيسر متعب الحربي، خلال الصيف الحالي.

وأوضحت الصحيفة، أن الهلال حاول في الأيام الماضية، التعاقد مع الحربي، ضمن صفقة انتقال متوسط ميدانه الكولومبي جوستافو كوييار، إلى الشباب.

وأِشارت إلى أن مجلس إدارة الليث الشبابي، رفض الصفقة التبادلية مع الزعيم، وأصر على التعاقد مع كوييار، بشكل منفصل تمامًا.

وشددت الصحيفة، على أن الهلال لا يزل متمسكًا بالتعاقد مع متعب الحربي، حيث بدأ مفاوضات منفصلة هو الآخر مع الشباب، لحسم الصفقة لصالحه؛ وذلك بسبب كثرة إصابات ياسر الشهراني.

جدير بالذكر أن الحربي، كان ولا يزال أحد أهم أهداف نادي النصر، لتدعيم صفوف الفريق الأول؛ وفقًا لتقارير محلية عديدة.