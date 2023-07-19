كواليس صفقة الموسم .. رياض محرز لم يكن خيار الأهلي الأول وقنبلة جديدة عن لوكا مودريتش

أسرار صفقة النادي الأهلي الكبرى

نجح الأهلي السعودي أخيرًا، في حسم صفقة الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وحسب أكثر من مصدر، حسم النادي الأهلي، صفقة محرز بشكل رسمي، مقابل 30 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى، تسدد إلى مانشستر سيتي، وفقًا لإنجازات ومشاركات اللاعب.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي جيمس بينج، عن كواليس صفقة تعاقد الراقي، مع الساحر الجزائري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار بينج في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى اتفاق الأهلي مع محرز، منذ فترة طويلة، قبل التفاوض بشكل رسمي مع مسؤولي مانشستر سيتي.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن إدارة النادي الأهلي، كانت واثقة من إتمام صفقة رياض محرز، على الرغم من مرور عدة أيام، دون تقديم أي عرض رسمي إلى العملاق الإنجليزي.

وأضاف: "بمجرد سيطرة صندوق الاستثمارات، على 75% من أسهم الأهلي، تم فتح باب المفاوضات مع السيتيزنس، حيث سافر رئيس النادي السعودي إلى لندن، للمشاركة في حسم الصفقة".

وفجّر جيمس بينج، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على أن النجم الجزائري، لم يكن الخيار الأول في قائمة الراقي، والتي تم تقديمها إلى صندوق الاستثمارات السعودي.

وشدد بينج، على أن خيار الأهلي، كان دائمًا هو متوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش، معلنًا استمرار محاولات النادي، في التعاقد مع اللاعب - حتى الآن -.

جدير بالذكر أن مودريتش البالغ من العمر 37 سنة، جدد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني؛ لمدة موسم رياضي آخر، حتى 30 يونيو 2024.