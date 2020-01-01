كواليس رحيل سواريز.. طلب أربعة أعوام إضافية في برشلونة

لماذا قررت إدارة برشلونة أن وقت التخلص من لويس سواريز قد حان؟ بالرغم من تألقه الحالي مع أتلتيكو مدريد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن سبب قرار إدارة برشلونة برحيل النجم الأوروجوياني لويس سواريز عن صفوف الفريق الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "TV3"، والتي أكدت أن الإدارة اتخذت ذلك القرار عقب مفاوضات تجديد التعاقد الأخيرة بين النادي واللاعب.

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وأراد سواريز بحسب ما أكدت التقارير أن يحصل على هقدًا جديدًا في صفوف برشلونة مدته أربعة أعوام إضافية.

طلب لاعب أتلتيكو مدريد الحالي أثار استياء إدارة النادي الكتالوني، حيث وجدت أنه من غير المنطقي منح لاعب في عمره عقدًا بذلك الطول.

وكان سواريز قد خضع لتوه لعملية جراحية في الركبة، أبعدته معظم الموسم الماضي عن برشلونة لذلك كان الأمر أكثر صعوبة.

وتواصل رونالد كومان المدير الفني الحالي لنادي برشلونة مع سواريز في مكالمة هاتفية بعد وصوله للنادي الكتالوني وأخبره أنه لن يكون ضمن خطط الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن لويس سواريز يلعب حاليًا لأتلتيكو مدريد وأعُلن بالأمس عن إصابته بفيروس كورونا ولن يكون قادرًا على مواجهة فريقه السابق يوم السبت المقبل.