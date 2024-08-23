كواليس جلسة العشاء الحاسمة .. جوارديولا يتكفل بنخب عودة جوندوجان إلى مانشستر سيتي

المدرب الإسباني أنفق 500 جنيه إسترليني للاحتفال

تترقب جماهير مانشستر سيتي، خلال الساعات القليلة المقبلة عودة أحد الأعمدة الأساسية للفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا 2023، إلى الصفوف وهو لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان.

جوندوجان الذي لعب بقميص مانشستر سيتي خلال الفترة من 2016-2023، غادر النادي قبل موسمين ليبدأ تجربة جديدة مع برشلونة، لكن الأمور تطورت سريعًا هذا الصيف وقرر الانفصال عن النادي الكتالوني بالتراضي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن جلسة العشاء التي جمعت جوندوجان بمدربه المفضل بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، وبحضور المدير التنفيذي فيران سوريانو، تم الاتفاق خلالها على عودة إلكاي إلى بيته القديم مرة أخرى.

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وأشارت إلى أنه كان من الواضح خلال الأسبوع الماضي أن برشلونة يريد التخلص من راتب جوندوجان المرتفع -أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع- لذلك لم يهدر السيتي الفرصة وتحرك للحصول على توقيعه وإعادته مرة أخرى.

وأوضحت أن جوارديولا، الذي يعتبر جوندوجان أكثر لاعبي الوسط القادرين على تنفيه فكره في الملعب، قام بشراء زجاجتين من مشروب "الواين" خلال جلسة العشاء، بتكلفة 500 جنيه إسترليني من أجل شرب نخب عودة إلكاي.

ومن المنتظر أن يكون العقد الجديد لجوندوجان صاحب الـ33 عامًا مع الفريق السماوي، لمدة موسم واحد فقط، على أن تكتمل الصفقة رسميًا اليوم الجمعة.

ويبدو واضحًا أن قرار العودة إلى مانشستر، سيمنح جوندوجان المزيد من الاستقرار الأسري، خصوصًا أن زوجته سارة لم تكن تفضل العيش في برشلونة.