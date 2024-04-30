كواليس جديدة عن قيادة نجم برشلونة لحالة "العصيان" ضد أساليب تشافي!

حالة من التوتر لم تكن الأولى

كواليس جديدة تظهر من داخل غرفة ملابس برشلونة، حول الموسم المتوتر للمدرب تشافي هيرنانديز الذي كاد أن يُنهي مسيرته مع الفريق الكتالوني.

تشافي كان قد أعلن رحيله عن برشلونة في وقت سابق من الموسم بعد الهزيمة من فياريال بالدوري الإسباني، ولكنه قرر التراجع من أجل البقاء حتى نهاية عقده في 2025.

إذاعة "BAR CANALETES" كشفت عن اعتراض نجوم الفريق على أساليب تشافي، وقيام كل من إلكاي جوندوجان وروبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج ومارك أندريه تير شتيجن بمطالبته بتغيير أساليبه وطريقة لعبه.

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وأشارت إلى أن ليفاندوفسكي على وجه التحديد، اجتمع مع تشافي بشكل شخصي، وأخبره بضرورة زيادة مطالبه من اللاعبين بالفريق.

تشافي كان يخرج للصحافة ليؤكد أن الفريق يلعب بشكل جيد، ولكنه كان يذهب لانتقادهم في غرفة الملابس في صورة نصيحة أكثر من النقد، ولكنها كانت إشارة تثير المخاوف بشأن طريقة تعامله مع اللاعبين.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تتوتر فيها العلاقة بين تشافي وليفاندوفسكي، حيث قالت الإذاعة إن هناك حادثة أخرى تسببت في خلاف آخر بين الثنائي على هامش تصريحات سابقة من دي يونج في يناير الماضي.

ومن جانبه حرص المدرب الكتالوني على لم شمل اللاعبين، ونظم وجبة طعام للفريق في منزله لإعادة الترابط بين الجميع، ولكن من غير الواضح حتى الآن استجابتهم لهذه الخطوة.