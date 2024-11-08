فارق ضئيل عن رودري وسبعة فقط أجادوا الاختيار.. تفاصيل خسارة فينيسيوس للكرة الذهبية!

كواليس تصويت جائزة الكرة الذهبية...

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن عدد الأصوات التي حصل عليها رودري، لاعب مانشستر سيتي، في سباق الكرة الذهبية، والتي توج بها مؤخرًا اللاعب الإسباني.

وكان رودري، قد حقق جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، متفوقًا على فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، الذي توقع الكثيرين حسمه للجائزة.

وبحسب التقرير الذي صحيفة "ليكيب"، فإن رودري، حصل على 1170 صوتًا، في سباق الكرة الذهبية، متفوقًا على فينيسيوس صاحب المركز الثاني، والذي جمع 1129 صوتًا.

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وأشار التقرير إلى أن هناك خمسة مصوتين لم يختاروا رودري، ضمن أفضل عشرة لاعبين في العالم هذا الموسم، بينما تم استبعاد فينيسيوس، من قوائم ثلاثة مصوتين.

وأفاد تقرير الصحفية الفرنسية، إلى وجود سبعة مصوتين كانت اختياراتهم لأول أربعة لاعبين في السباق، مطابقة لنتيجة الجائزة النهائية.