"ليس ونحن بالمركز الثامن" .. كواليس أزمة نوري شاهين مع بن سبعيني ولاعبي دورتموند عقب هزيمة برشلونة

غرفة الملابس تشتعل بسبب النتائج

لا تزال أصداء الخسارة القاتلة من برشلونة تدوي في معسكر فريق بوروسيا دورتموند، بعدما هاجم المدرب الألماني نوري شاهين لاعبيه على الملأ، وتحسر على نتائج الفريق التي تتراجع محليًا وأوروبيًا.

ويلتقي دورتموند مع مضيفه فولفسبورج، بعد غدٍ الأحد، في المرحلة الـ15 بالبوندسليجا، على أمل تحسين نتائجه بعد السقوط في فخ التعادل أمام هوفنهايم (1-1) في الجولة الماضية، حيث تراجع الفريق إلى المركز الثامن بـ22 نقطة متخلفًا بفارق 11 نقطة كاملة عن بايرن ميونخ المتصدر.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن نوري شاهين، أظهر غضبه للاعبين خلال حديثه معهم في غرفة الملابس، حيث أزعجه كثيرًا رد فعل لاعبيه بعد النتائج السلبية وحقيقة أن فريقه كان أقل كثيرًا في جميع إحصائيات السرعة والجري مقارنة مع لاعبي هوفنهايم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لتقارير صحيفة، فإن نوري شاهين ألقى خطابًا قاسيًا على لاعبيه، حيث قال: "هل أنتم يا رفاق تستحقون أن تكونوا فريقًا فائزًا؟"، وبالتحديد للثلاثي رامي بن سبعيني، إيمري تشان ومارسيل سابيتزر، باعتبارهم من قادة الفريق، ورد تشان: "من الواضح أنه ليس كذلك عندما نكون في المركز الثامن".

وأشارت "بيلد" إلى أن الخطاب القاسي واختيار هذه الأسماء كان أمرًا عفويًا والحقيقة أنه كان بعد الخسارة من برشلونة (2-3)، وأن الإجابة لم تكن من إيمري تشان، بل من لاعب آخر.

وظهر نوري شاهين في المؤتمر الصحفي لمباراة فولفسبورج، برسالة جديدة للاعبيه، قائلًا: "على اللاعبين إدارك حقيقة النادي الكبير الذي يلعبون باسمه. أي شخص لا يدرك ذلك، فهو في المكان غير الصحيح".

وأضاف: "نعاني من أزمة نتائج.. لا يمكننا أن نرضى بالتواجد في المركز الثامن.. رأيت مرارا وتكرارا، خلال النصف الأول من الموسم، إلى أين يمكن أن تذهب الأمور.. لكننا واجهنا أيضا الكثير من النكسات".