كواليس "انهيار" غرفة ملابس برشلونة بعد كابوس الكلاسيكو!

بعض اللاعبين لا يعتقدون أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح

كشف تقرير صحفي عن الكواليس في غرفة ملابس برشلونة، عقب الخسارة أمام ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني بالسعودية.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن "القلق كبير ورسالة التفاؤل لا مكان لها، والإرهاق يؤثر سلبا كذلك داخل أروقة النادي الكتالوني".

وأضافت: "في غرفة الملابس يشعرون بالإحباط، حيث لا يستمتع الفريق على أرض الملعب، ورغم أنهم لا يبخلون بأي مجهود إلا أن الأمور لا تسير كما يريدون".

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وأشارت إلى غياب الشخصية القيادية القادرة على فرض سيطرتها، موضحة أن "ليفاندوفسكي كان يقوم بدور تحفيزي لكن مستواه المتراجع مؤخرا أثر على ذلك".

وواصلت: "بعض اللاعبين لا يعتقدون أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح نحو الألقاب، لكن المجموعة ما زالت تثق في المدرب تشافي، رغم أنه لا يوجد أي عنصر متألق".

وختمت: "مصادر بغرفة الملابس تشير إلى أن اللاعبين هم المسؤولون عن بعض الأخطاء الفردية التي كلفت الفريق غاليا".