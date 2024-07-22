صدمة للجماهير .. الكشف عن كواليس "التلاعب" بالنصر في الميركاتو الصيفي الحالي

كيف تم التلاعب بنادي النصر في الميركاتو؟..

كشف الإعلامي والقانوني الرياضي محمد الدويش، عن "كواليس صادمة" في ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال صيف العام الحالي.

النصر تعاقد مع صفقة وحيدة فقط في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بضم الحارس البرازيلي الدولي بينتو، قادمًا من الفريق المحلي أتلتيكو بارانينسي.

الدويش أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، إلى أن لجنة الاستقطابات السعودية منحت النصر "الضوء الأخضر"؛ لضم صفقات عالمية جديدة.

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وأوضح الإعلامي الرياضي، أن الإدارة النصراوية أتمت بالفعل اتفاقها مع أكثر من اسم عالمي، مع "تسويق" عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الحاليين.

وأعلن محمد الدويش أن النصر فوجئ بعد ذلك؛ بـ"تراجع" لجنة الاستقطابات عن منحه "الضوء الأخضر" لضم صفقات عالمية جديدة؛ بحجة نفاذ الميزانية.

واعتبر الدويش أن ما يحدث مع النصر في الصيف الحالي، سيناريو مكرر لما شهده ميركاتو 2023؛ عندما رفضت لجنة الاستقطابات جلب النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو إلى العالمي، بحجة "إغلاق الميزانية"، قبل أن تتراجع في أعقاب انتقال الساحر البرازيلي نيمار جونيور إلى "الغريم" نادي الهلال السعودي.

وتساءل الدويش في نهاية تغريدته؛ بالقول: "أما لهذا العالمي من يتكلم عن حقوقه غير جمهوره؟!"؛ في إشارة إلى عدم اعتراض إدارة النصر، على ما يحدث مع ناديهم.