كواليس الاجتماع الساخن في برشلونة.. حسم صفقة جديدة وتحديد القادمين والراحلين!

النادي الكتالوني يدخل موسم الانتقالات بتحديات عديدة

تحدث كبار مسؤولي نادي برشلونة عن التخطيط للموسم المقبل يوم الجمعة في قمة برئاسة جوان لابورتا ونائب الرئيس رافا يوستي، والتي استمرت لمدة ساعتين تقريبًا في مكاتب كامب نو.

وبحضور المدربين تشافي وأوسكار هيرنانديز، راجع المدير الرياضي ماتيو أليماني برفقة ديكو وأليخاندرو إتشيفاريا كل حالة على حدة، بمجرد الموافقة على شروط رابطة الدوري الإسباني وبعد انتهاء ملف عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة.

وكما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الشعور الأخير بعد الاجتماع هو شعور "بتفاؤل متزن" فيما يتعلق بإمكانية استكمال جميع العمليات التي يريدها فريق كرة القدم بالنادي من الناحية الاقتصادية.

برشلونة جاهز للتحديات

أفاد أليماني في البداية بأن النادي كان بالفعل في وضع يمكنه من التعامل مع جميع التجديدات المعلقة، سواء رونالد أراوخو أو جافي أو إيناكي بينيا وماركوس ألونسو وسيرجي روبرتو بالإضافة إلى وجود أليخاندرو بالدي على المسار الصحيح.

انتهاء مشوار سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا سمح بالإفراج عن جزء من كتلة الرواتب لإغلاق ملف التجديدات، ولكن مسألة التعزيزات بلاعبين جدد هي ما كانت تثير بعض الحذر بالنسبة لأليماني الذي اعترف بأن الوضع المالي الحالي للنادي يحد بشكل كبير من القدرة على إبرام جميع العمليات.

من حيث المبدأ، أكد أليماني أنه سيتم تعزيز النادي في أربعة مراكز، على أن تكون الأولوية المطلقة هي المحور الدفاعي ولاعب الوسط المهاجم، الاثنان الآخران اللذان تم التفكير فيهما هما مهاجم ولاعب وسط أعسر أو يلعب على ناحية اليسار.

في الواقع، أفاد أليماني أن إينيغو مارتينيز قد اجتاز الاختبارات الطبية بنجاح هذا الأسبوع، لذا فإن النادي جاهز لتقديمه اعتبارًا من 30 يونيو، ومن المتوقع أيضًا الإعلان عن توقيع إيلكاي جوندوجان قريبًا، في حين أن قرار بيير إيمريك أوباميانج بالعودة إلى برشلونة منتظر أما المحور الدفاعي فيبدو أكثر تعقيدًا، مع هدفين واضحين ومكلفين من الناحية الرياضية: يوشوا كيميتش أو مارتين زوبيمندي.

القادمون والراحلون.. وموقف المعارين

التعزيزات التي تم استبعادها هي الظهير الأيمن والجناح الأيسر، المركز الأول سيحاول فيه تشافي إقناع جول كوندي باللعب على الرواق مرة أخرى، بينما في الثاني، هناك آمال جادة في أن يتم تدعيم الفريق بعبد الصمد الزلزولي العائد من إعارة إلى أوساسونا، وقد يكون التوقيع مع يانيك كاراسكو خطوة على الطاولة لابد أن يتخذها برشلونة على الأقل قبل يناير المقبل لأنه بحلول هذا الوقت يكون الشرط الذي يسمح بالحصول عليه قد توقف.

وفيما يتعلق بالمغادرين، أكد اليماني على ضرورة رحيل 3 لاعبين على الأقل من أجل الاستمرار في دفع فاتورة الأجور والحصول على دخل إضافي، الاسم الأول الذي تم وضعه على الطاولة هو فرانك كيسييه والذي يملك عروضًا كثيرة وقد أعطى الضوء الأخضر لمغادرة النادي، مع احتمال خروج اثنين من بين كل من أنسو فاتي وفيران توريس وإريك جارسيا.

أخيرًا، تناول اليماني قضية المعارين، ومن حيث المبدأ يقتنع تشافي بعودة الزلزولي فقط، بينما ستجدد إعارة أسماء على رأسها نيكو جونزاليس، ومن المتوقع أن يحصل النادي على قيمة جيدة من بيع نهائي للاعبين مثل صامويل أومتيتي أو كليمنت لينجليه.