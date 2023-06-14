كواليس اجتماع لندن الساخن .. جوزيه مورينيو يخبر الأهلي بقراره النهائي

أحمد فرهود
Jose Mourinho Roma 2022-23Getty Images
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حسم جوزيه مورينيو مستقبله أخيرًا بعد عرض النادي الأهلي "الضخم"

عقد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع وليد معاذ، رئيس الأهلي المنتهية ولايته.

معاذ سافر في رحلة إلى أوروبا، بموافقة الأهلاويين؛ للتفاوض مع عدد من اللاعبين، بالإضافة إلى مورينيو؛ من أجل ضمهم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك قبل اختيار الرئيس الجديد.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت"، عن أن مورينيو، قال "لا" لعرض النادي الأهلي؛ وذلك خلال اجتماعه مع معاذ، في أحد فنادق العاصمة الإنجليزية "لندن"، اليوم.

وأكد المدير الفني البرتغالي، على تمسكه بالبقاء مع فريق روما، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024، على الرغم من العرض الضخم لقيادة الأهلي.

وأعرب مورينيو في نفس الوقت، عن رغبته في بناء فريق بطل مع روما؛ خاصة بعد فشل حلمه في العودة إلى نادي ريال مدريد الإسباني، أو قيادة باريس سان جيرمان الفرنسي.

جدير بالذكر أن جوزيه مورينيو، يرتبط بعقد مع العملاق الإيطالي، حتى 30 يونيو 2024؛ وسط أنباء عن احتمالية التجديد، خلال الأيام القليلة القادمة.

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