كوارث متتالية.. مطعم بيتزا يسخر من ساوثجيت ومنتخب إنجلترا!

مطعم بيتزا يسخر من منتخب إنجلترا ومدربه...

تعرض منتخب إنجلترا، ومدربه جاريث ساوثجيت للسخرية من مطعم دومينوز بيتزا الشهير، بعد النتائج والمستوى الذي يقدمه في بطولة يورو 2024.

وكان المنتخب الإنجليزي، قد سقط مساء أمس الخميس، في فخ التعادل أمام نظيره الدنماركي بهدف لكل فريق، في الجولة الثانية من بطولة يورو 2024، بعد أن فاز بشق الأنفس على صربيا بهدف دون رد، في الجولة الأولى.

وتعرض جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، إلى انتقادات واسعة بسبب مستوى إنجلترا، في الفترة الأخيرة وتكهن البعض بصعوبة منافس الأسود الثلاثة على اللقب.

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ونشر الحساب الرسمي لمطعم "دومينوز بيتزا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة يسخر فيها من المدرب الإنجليزي، وكتب: "إذا كان ساوثجيت يدير دومينوز".

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي، يحتل صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن دنمارك وسلوفينيا أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وسيختتم أبناء ساوثجيت مشوارهم في دور المجموعات مساء الثلاثاء القادم أمام سلوفينيا.