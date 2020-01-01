كوارث جديدة تهدد عودة الدوري الإيطالي

هل يلغى فيروس كورونا الدوري الإيطالي؟

ظهرت العديد من المستجدات الأخيرة والتي هددت عودة كرة القدم الإيطالية بشكل طبيعي بعد فترة من التوقف بسبب فيروس كورونا.

ورفضت بعض الأندية مسألة استكمال الموسم الحالي وسط الإصابات المتتالية بالفيروس الجديد بين لاعبي الأندية المختلفة مثل فيورنتينا وبارما والبقية.

ولكن في الأيام الأخيرة، بدا أن ذلك لن يكون آخر الأخبار المؤسفة بالنسبة لإيطاليا، حيث أن هناك مستجدات أخرى تهدد عودة النشاط واستكمال الموسم الحالي.

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وفي هذا الصدد، قررت أندية الدوري الإيطالي تأجيل عودتها إلى التدريب الجماعي بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع اللجنة الفنية لمكافحة لفيروس كورونا.

وتعد هذه اللجنة تابعة للحكومة الإيطالية، وذلك بشأن الشروط التي طالبوا بها تمهيدًا لاستئناف منافسات الدوري المحلي. في حين أن يوفنتوس ولاتسيو وإنتر أعربوا جميعًا عن تصميمهم على إنهاء الموسم بشكل طبيعي.

وكان من المقرر استئناف التدريبات في مجموعات يوم الإثنين لكن المواجهة مع اللجنة الفنية أدت إلى التأجيل دون وجود موعد محدد.

وكان بيرباولو مارينو، المدير الفني لأودينيزي قد أعرب عن تحفظاته على الإذاعة الوطنية على موعد استئناف البطولة، حيث رأى أن اللعب في 13 يونيو سيكون أشبه بمذبحة من حيث عدد الإصابات بالفيروس بين اللاعبين والأطقم التدريبية

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يذكر أنه من المفترض أن يعطي رئيس الوزراء الإيطالي المؤشر الحقيقي لاستئناف الدوري ومواعيده في الثامن عشر من مايو، أي الإثنين المقبل، ولكن حتى الآن يبدو ذلك مشكوكًا فيه..