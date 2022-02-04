كوارث بارتوميو مستمرة.. "عربون" شراء مدافع ذهب على برشلونة بسبب كورونا!

سنحت الفرصة لبرشلونة حتى يضم ماتيس دي ليخت في صيف 2019، ولكن بسبب العمولة الضخمة التي طلبها وكيله مينو رايولا، لم تتم الصفقة.

هذا ما أتى في تقرير شبكة "RAC1" بعد بيانات قدمها برشلونة حول وضعه الاقتصادي وما تم اتخاذه من خطوات أثناء فترة الرئيس الأسبق جوسيب ماريا بارتوميو.

ووفقًا للشبكة، فإن دي ليخت كان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة من أياكس، غير أن البرسا رفض دفع عمولة رايولا البالغة 20 مليون يورو.

وبدلًا من التعاقد مع دي ليخت، قرر برشلونة التوجه صوب خيار آخر من أتلتيكو مدريد وهو خوسيه خيمينيز، الذي قدر ناديه قيمته بـ80 مليون يورو آنذاك.

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وفي سبيل تأمين وصول المدافع الأوروجوياني لبرشلونة، دفع برشلونة 15 مليون يورو لأتلتيكو مدريد.

تزامنت صفقة خيمينيز مع وصول أنطوان جريزمان لبرشلونة بقيمة 120 مليون يورو، لذلك كانت الـ15 مليونًا الآخرين لتأمين توقيع المدافع مستقبلًا.

لكن مع نشوب أزمة فيروس كورونا، لم يستطع برشلونة دفع ما تبقى من أموال، وذهبت عليه فرصة التعاقد مع خيمينيز.

آثار ذلك لا تزال واضحة، فدفاعات برشلونة في أسوأ فتراتها بآخر ثلاثة أعوام، حتى أن الصحف ربطت البرسا بالتفاوض مجددًا مع دي ليخت.