كوارث اليورو مستمرة.. مشجع في حالة خطرة بعد سقوطه من مدرجات ويمبلي!

سقوط قوي للغاية..

نُقل مشجع إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة على إثر سقوطه من مدرجات ملعب ويمبلي خلال مباراة إنجلترا وكرواتيا في يورو 2020.

الشهود الذين أصيبوا بالذعر جراء المشهد، قالوا أن المشجع شوهد وهو يتهاوى من المدرجات تجاه الكراسي والخرسانة إلى أن استقر في الأرض وتدخلت السلطات الصحية بعد ذلك لإنقاذه.

المتحدث الرسمي باسم ستاد ويمبلي قال عما حدث "يمكننا أن نؤكد سقوط متفرج من المدرجات مباشرة بعد انطلاق المباراة بين إنجلترا وكرواتيا على ملعب ويمبلي".

كما أضاف "تم تقديم الرعاية الطبية له في الموقع على الفور، ثم نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة. سنواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي للتحقيق في الأمر بشكل كامل، نحن مستمرون في مراقبة الوضع".

أخبار يورو 2020 | مغامرة في تشكيل إنجلترا وإصابة نجم البرتغال بكورونا

أحد المشجعين الإنجليز تحدث عن الواقعة إلى الإعلام وقال "رأينا ساقيه تتخطى الحاجز ثم سقط على الأرض ولم يتحرك".

وتنضم هذه الواقعة الخطيرة إلى كوارث يورو 2020 التي بدأت بإصابة كريستيان إريكسن بنوبة قلبية داخل أرض ملعب منتخب الدنمارك وفنلندا، قبل أن يتم إنقاذه في الوقت المناسب.

الجدير بالذكر أن إنجلترا حققت الفوز على كرواتيا في أول مبارياته باليورو بهدف نظيف حمل توقيع رحيم ستيرليج.