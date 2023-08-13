كوارث الإصابة تضرب ريال مدريد .. الكشف عن فداحة إصابة ميليتاو

حقيقة إصابة ميليتاو

قبل أقل من مرور 24 ساعة على هزة أسس ريال مدريد بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها تيبو كورتوا الحارس الأساسي في ركبته، أثارت نفس المشكلى الذعر في صفوف الفريق قرب بداية الشوط الثاني من مواجهة أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس.

وتعرض إيدير ميليتاو مدافع الفريق لإصابة أجبرته على مغادرة المباراة وظهرت على وجهه علامات واضحة من الألم في ركبته، وتبدو الأمور سيئة للغاية، حيث يُخشى النادي أن تكون إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أثناء سيطرة ريال مدريد على مجريات مباراته مع أتلتيك بيلباو والتقدم في أول نصف ساعة بهدفي رودريجو وجود بيلينجهام في الشوط الأول، حاول ميليتاو استخلاص أحد الكرات وفي هذا الوقت فقد توازنه وتعرض للإصابة في ركبته اليسرى، وأشارات الآلام على وجه المدافع البرازيلي إلى شدة الإصابة، حيث وضع يديه على وجهه، وصرخ من الألم.

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وقال كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق عن إصابة المدافع البرازيلي بعد المباراة: "لا يبدو الأمر جيدًا، نحن قلقون ولا نستبعد أي شيء"،

خرج ميليتاو من الملعب بنفسه، على الرغم من أن النقالة دخلت لإخراجه، ولكن هذا في حالة الإصابات في الركبة ليس دائمًا دليلاً على عدم وجود مشكلة خطيرة.

في الساعات القادمة، سيتم إجراء اختبارات طبية على لاعب ريال مدريد لمعرفة مدى الإصابة بدقة لأنه في سان ماميس، لم يتمكنوا سوى من وضع الثلج للتخفيف من التورم والألم وتأجيل الفحص العميق للركبة المتضررة.