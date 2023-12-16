كهربا يبعث رسالة "من أعماق قلبه" بعد ثلاثية الاتحاد

بعث محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي المصري، برسالة شكر إلى جماهير اتحاد جدة السعودي على الاستقبال والترحيب الكبير، قبل مواجهة الفريقين أمس الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على الاتحاد بنتيجة (3-1) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ليتأهل إلى نصف نهائي المونديال للمرة السادسة في تاريخه، ويضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية).

وقال كهربا في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس": "هاردلك من أعماق قلبي لنادي الاتحاد، شكرا لن تكفي لجمهور الذهب على حسن استقبالي في الملعب".

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وأضاف: "كانت مباراة قمة فنيًا وجماهيريا استمتع بها الجميع، مع تمنياتي لكم دائما وأبدا بالتوفيق".

يشار إلى أن كهربا (29 عاما) قد ارتدى قميص الاتحاد، خلال الفترة بين 2016 و2018، وقدم مستويات مميزة رفقة العميد.