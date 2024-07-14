Luke Shaw England 2024Getty Images
أحمد رفعت

"كن حذرًا على عضلاتك" .. مالك مانشستر يونايتد يوجه نصيحة إلى لوك شو قبل نهائي يورو 2024

بطولة أمم أوروبا (يورو)إنجلتراإسبانيا v إنجلتراإسبانيا

رسالة خاصة إلى لوك شو قبل نهائي اليورو ضد إسبانيا

حرص السير جيم راتكليف المالك الجديد لنادي مانشستر يونايتد، على توجيه نصيحة إلى الظهير الأيسر لوك شو لاعب فريقه ومنتخب إنجلترا، قبل مواجهة إسبانيا في نهائي يورو 2024.

ويواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الإسباني في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، في نهائي يورو 2024، على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية.

ونشرت شبكة "BBC" فيديو قصية للسير راتكليف، وهو يوجه رسالة إلى لوك شو، حيث قال فيها: "لوك من فضلك كن حذرًا على العضلات الخلفية ولا تصيبها مجددًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جاءت رسالة مالك مانشستر يونايتد، بعد تكرار إصابة لوك شوك في العضلات، وهي الإصابة التي جعلته يغيب عن الملاعب لفترات طويلة.

المباراة التالية

وغاب بالفعل لوك شو عن العديد من المباريات في يورو 2024 بسبب الإصابة، ليعود بداية من مباراة سويسرا في ربع النهائي، وشارك أيضًا في نصف النهائي ضد هولندا.

إعلان