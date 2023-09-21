كنو لا يتوقف .. كوليبالي ضحية جديدة لنجم الهلال

محمد كنو يواصل مواقفه الكوميدية

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لا يشعر محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال بالراحة أبدًا طالما الأجواء هادئة داخل صفوف فريقه، حيث لا بد وأن يتدخل بالمقالب ومداعبة زملائه بالفريق.

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ويرتبط كنو بعلاقة قوية مع زملائه اللاعبين في صفوف الهلال والمنتخب السعودي، بسبب حرصه الدائم على مداعبة الجميع، وأيضًا تنفيذ بعض المقالب الكوميدية فيهم.

وخلال سفر بعثة الهلال بالطائرة إلى أبها، قام كنو بممازحة زميله المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي كان يركز مع هاتفه في الطائرة.

وقال كنو إلى كوليبالي: "كوليبالي السلام عليكم"، ليرد عليه: "وعليكم السلام"، ليقول له محمد: "هل أنتم طيبين؟" ليأتي الرد من السنغالي: "الحمد لله" وينتهي الحوار بتبادل الضحكات.

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ويستعد الهلال لمواجهة نظيره ضمك بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، والمقرر لها مساء اليوم الخميس.

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