"كنت ميتًا" .. بيلينجهام يُثير الذعر بتصريح مُقلق قبل مواجهة سلوفاكيا

تعرض لانتقادات عنيفة بسبب مستواه

اعتراف مقلق من لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، يثير المخاوف بين جماهير منتخب بلاده قبل اللعب ضد سلوفاكيا في دور الـ16 من يورو 2024.

إنجلترا وقعت في مواجهة سلوفاكيا بعد تصدر مجموعتها في اليورو، ولكن مستوى الفريق وبيلينجهام على وجه التحديد تعرض لانتقادات حادة في مباراتي الدنمارك وسلوفينيا، خاصة الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي 0/0.

نجم ريال مدريد قال في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:"أمام سلوفينيا كنت ميتًا تمامًا، ولكنك في هذه الأوقات تجد الجماهير تغني وتهتف بشكل مستمر".

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وأضاف:"هناك الكثير من السلبية خارج الملعب والمعسكر، ولكن من المهم أن نتذكر أن المشجعين في الملعب هم من سيمنحونا الطاقة من أجل الفوز، لذلك لا يجب علينا الشعور بالقلق تجاه الأشخاص الذين ليسوا هنا".

جدير بالذكر أن بيلينجهام بدأ مشواره في اليورو بأفضل شكل ممكن بالتسجيل من رأسية ضد صربيا، ولكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ ضد الدنمارك وسلوفينيا، مما تسبب في حملات عنيفة من الهجوم ضده، بعدم ظهوره بنفس المستوى الذي قدمه مع ريال مدريد الموسم الماضي.