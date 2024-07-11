"كنت مريضًا" .. رئيس الاتحاد الأرجنتيني يُفسر فيديو "مجفف العرق" الغريب

فيديو غريب للمسؤول المهم خلال مباراة الأرجنتين وكندا في كوبا أمريكا

أثار مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لرئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تشيكي تابيا، خلال مواجهة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 جدلًا واسعًا.

الفيديو أظهر لوتشيانو ناكيس، نائب سكرتير الاتحاد، وهو يُجفف عرق تابيا بقطعة خاصة من القماش، وهو ما أثار موجه من الغضب والاستياء ضد الرجل الأول في كرة القدم الأرجنتينية.

تابيا سخر من هذا الجدل والاستياء بنشر صورة له مع ناكيس والأخير كان يُجفف له عرقه بمنشفة خاصة، ومن ثم شرح لأحد المعلقين على الصورة سبب الأمر.

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إذ قال "كنت مريضًا وأعاني من الكثير من الحمى وعدم الراحة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في تلك الأيام، لم أستطع التحرك أبدًا ولكني لم أرغب في توفيت المباراة، ولذا كان لوتشيانو ناكيس معي لمرافقتي".

وأتم حديثه بالإشادة بمنتخب التانجو وروح المجموعة في الفريق، بقوله "هذا هو المنتخب الوطني، روح الفريق موجودة داخل الملعب وخارجه".