محمد صلاح يكشف سبب غضبه في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام

تحدث محمد صلاح، نجم فريق ليفربول عن قرار مفاجئ قام به وأدى إلى تتويج فريقه الإنجليزي بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام بنتيجة 2-0، حيث سجل الهدف الأول عن طريق ضربة جزاء.

وأجرى صلاح مقابلة مع أسطورة ليفربول ستيفن جيراد، احتفالًا بإنجاز النجم المصري التاريخي بعد أن أصبح هداف الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 129 هدفًا.

وقال محمد صلاح في حواره مع جيرارد وفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو" :"لا أريد أن أكذب لقد غيرت رأيي في اللحظة الأخيرة قبل أن أسدد ضربة الجزاء".

وتابع:"كنت أتدرب طوال الأسبوع للتسديد في الجهة الأخرى وفي الثانية الأخيرة عندما كنت أركض نحو الكرة غيرت رأيي لأنني سجلت العديد من الأهداف هناك".

وأضاف: "كنت غاضبًا جدًا لأنني لست مضطرًا للقيام بذلك وتغيير رأيي في مباراة كبيرة مثل هذه".

وكسر صلاح العديد من الأرقام القياسية منذ انتقاله لفريق ليفربول في عام 2017، وتوج معهم بالعديد من البطولات وأصبح أسطورة النادي الإنجليزي في وقت قصير.