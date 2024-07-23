"كنت ظاهرة فريدة ومدرج الذهب لن ينساك" .. رسالة وداع مذهلة لحمدالله من الاتحاد

الاتحاد يُودع نجمه المغربي على غرار أحمد حجازي

على غرار ما فعله مع أحمد حجازي، ودع نادي الاتحاد نجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله برسالة مذهلة حملت الكثير من التقدير والحب والامتنان للاعب.

حمدالله أتم انتقاله للشباب بعد مسيرة رائعة مع الاتحاد بدأت في يناير 2022 وتُوجت بالفوز بلقبي دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي، وقد لعب مع الفريق 87 مباراة في جميع البطولات المحلية والخارجية سجل خلالها 68 هدفًا وصنع 9.

الشباب كان قد أعلن انضمام حمدالله لصفوفه بطريقة أسطورية، ووداعه من الاتحاد لم يكن أقل من ذلك! إذ نشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس عنونها بـ "إلى عبد الرزاق حمدالله .. مع التحية".

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رسالة الاتحاد لـ "الساطي" بدأت بوصفه بالظاهرة الفريدة التي ظهرت في معقل النادي وصنع الفرق في قلوب جمهوره، وأضافت "في كل تفاصيلك مع نادينا قصة جميلة عشناها ولن ننساها.. ستظل في الذكرى لاعبا سطا على قلوبنا بفنه.. فقد وضعت اسمك في قائمة النجوم الكبار الذين تركوا بصمة لن تمحى في تاريخ العميد".

أضاف "شكرًا حمد الله على كل ما قدمته لنادينا .. وشكرًا على اللحظات الجميلة التي عشناها معاك في المدرجات وخلف الشاشات".

وختم الاتحاد رسالته الجميلة بالتأكيد على أن مدرج الذهب لن ينسى حمدالله أبدًا، إذ جاء فيها "لن نقول لك الوداع ولكن نقول لك سوف نلتقي مجددًا في مدرج الذهب الذي لن ينساك ولن تنساه".