"كنت تريد جوابًا آخر؟" .. زلاتان إبراهيموفيتش يحرج صحفيًا حاول التقليل من مونديال قطر

قائد السويد أسقط على بلاده ورفض محاولات أحدهم للتقليل من قطر

بطريقته المميزة دائمًا في الرد على كل ما لا يعجبه، تحدث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن تنظيم قطر لكأس العالم الأخير 2022، محرجًا أحد الصحفيين السويديين.

زلاتان موجود حاليًا في معسكر منتخب بلاده رغم تخطيه عامه الـ40، وظهر في مؤتمر صحفي بالأمس، للحديث عن مختلف الملفات المتعلقة بهذا المعسكر ومسيرته، لكن تفاجأ بسؤال أحدهم عن مونديال قطر رغم عدم مشاركة السويد في البطولة.

وأجاب إبرا عن رأيه في تنظيم المونديال الأخير: "خيالي بامتياز، كان شعورًا رائعًا، كنت أنا وعائلتي هناك لمدة يومين، التنظيم 10 من 10، الخبرة والاحترافية 10 من 10، تنظيم المباريات 10 من 10، الجماهير 10 من 10، جودة الطعام 10 من 10، المواصلات وخدمات النقل 10 من 10، كأس العالم دون أي أخطاء 10 من 10، كل شيء كان ممتازًا".

وبينما لاحظ قائد المنتخب السويدي أن إجابته فاجأت الصحفي، علق: "هل كنت تريد جوابًا آخر؟، كل شيء في قطر 10 من 10، لديها نظام يعمل، هل هناك مخدرات؟ لا، هل هناك جريمة؟ لا، هل هناك جريمة في السويد؟ نعم، والكثير من المخدرات أيضًا".

يذكر أن تنظيم قطر للمونديال كأول بلد عربي نال إشادة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بل أن رئيسه جياني إنفانتينو أعرب عن تطلعه لإقامة الحدث العالمي في بلد عربي مرة أخرى لتجربته المميزة في قطر.