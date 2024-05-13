"كنت سأمنع ولدي من حضور المباراة!" .. أسطورة الهلال يفسر غياب الجمهور في ليلة حسم الدوري السعودي

الهلال حسم لقب الدوري السعودي للمرة 19 في تاريخه..

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كشف محمد الدعيع، نجم الهلال السابق، عن رأيه إزاء ضعف الحضور الجماهيري للفريق في مباراته أمام الحزم، في الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي شهدت حسم اللقب رسميًا.

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وشهدت مباراة الهلال والحزم، يوم السبت الماضي، والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، قلة الحضور الجماهيري الذي بلغ حوالي 11 الف متفرج، في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة (4-1)، ليحسم لقب الدوري السعودي للمرة 19 في تاريخه، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

وفسّر الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، غياب الجماهير عن مباراة الحزم، قائلًا "نحن في فترة اختبارات للطلاب، ولو ولدي قال لي سأحضر المباراة لمنعته".

وفي هذا السياق، قال حسين عبد الغني، نجم النصر والأهلي السابق، "بعد رؤية عدد المشجعين في مباراة الحزم، لا أتوقع أن يتصدر الهلال قائمة أكثر الفرق حضورًا جماهيريًا".

واستعرض الإعلامي خالد الشنيف، ترتيب أكثر الفرق حضورًا جماهيريًا منذ بداية الموسم في دوري روشن السعودي، حيث جاء الأهلي في الصدارة بحضور 382.828 مشجع، ثم الهلال وصيفًا بحضور 361.697 مشجع، والاتحاد ثالثًا بـ288.358 مشجع، والنصر رابعًا بـ263.861 مشجع، والفتح خامسًا بـ136.123 مشجع.

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وحسم الهلال لقب دوري روشن السعودي، بعد تزعم الصدارة، برصيد 89 نقطة مع مرور 31 جولة، ليبتعد بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف، فيما تأكد هبوط الحزم رسميًا إلى دوري يلو للدرجة الأولى، بعد احتلال المركز الثامن عشر والأخير، برصيد 20 نقطة.

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