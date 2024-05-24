"كنت أعاني من إصابة خطيرة" .. لودي يرد على هجوم جماهير الهلال برسالة دفاعية!

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وجه البرازيلي رينان لودي، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رسالة دفاعية حول غيابه عن عدة مباريات خلال الموسم الجاري.

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وانتقل رينان لودي إلى الهلال في يناير الماضي، قادمًا من مارسيليا الفرنسي، ويرتبط اللاعب بعقد حتى يونيو 2027، فيما خاض اللاعب 12 مباراة خلال الموسم، وصنع تمريرة حاسمة واحدة، ليواجه انتقادات جماهيرية حول آدائه في الملعب، وسط أنباء حول اتجاه إدارة الهلال نحو فتح باب استقبال العروض لضم اللاعب في الصيف المُقبل.

وقال لودي، عبر الناقل الرسمي، "لا أعرف ماذا حدث لي عندما جئت؟ عانيت من إصابة خطيرة هددت مسيرتي مع الفريق، وعانيت من الإصابة أكثر من مرة".

وأضاف "سعيد جدًا بأن أكون هنا (في احتفال التتويج بالدوري)، بعد 4 شهور من مجيئي إلى هنا، لقد فزت بلقبين، ويتبقى لقب آخر، أنا سعيد لكوني هنا أحتفل وأفوز بالألقاب".

وشارك لودي في احتفال الهلال بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، على ملعب المملكة أرينا، وشهد الحفل استقبال الهلال لممثلة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تسلم فهد بن نافل، رئيس المؤسسة غير الربحية والمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، شهادة الموسوعة، بعد تحقيق رقم عالمي، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.

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ويتصدر الهلال جدول دوري روشن، برصيد 93 نقطة، من 33 مباراة، ليصبح صاحب أعلى رصيد من النقاط بموسم واحد في تاريخ المسابقة، كما بات الفريق الأعلى تسجيلًا للأهداف بموسم واحد، بعد الوصول إلى 99 هدفًا، مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.

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