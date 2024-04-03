"كنت أريد انتقال رونالدو إلى الهلال" .. تصريح غريب من رئيس النصر السابق

تعرف على الأسباب التي دفعت رئيس النصر السابق للحديث عن رونالد

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خرج الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق، بتصريح غريب بشأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أكد على أنه كان يُريد أن ينتقل الأخير إلى الغريم الهلال.

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وتعاقد النصر مع رونالدو في شتاء 2023، في صفقة انتقال حر بعدما قام بفسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال الأمير فيصل خلال تصريحات منتشرة له عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كنت أتمنى أن ينتقل رونالدو إلى الهلال، ولكنهم تعاقدوا مع نيمار بعد خسارة البطولة العربية".

وأضاف: "النصر لا يلعب بطريقة واضحة، سواء في مركز المهاجم الصريح أو الأطراف، ورونالدو يلعب في مركز 9 ونصف بدون مساعدة الأطراف له".

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واختتم الأمير فيصل بن تركي تصريحاته قائلًا: "تسويقيًا صفقة رونالدو رائعة ولكن الجمهور يقول في النهاية نُريد بطولات".

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