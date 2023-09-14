"كنت أحب كريستيانو ولكن تعلمت" .. مبابي يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو

رد فعل مفاجئ من مبابي بسؤاله عن الأفضل بين رونالدو وميسي.

اختار كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، الأفضل من وجهة نظره بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

النجم الفرنسي أثار فضول الجميع خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد أن رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ليفتح الباب أمام احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وعند سؤال مبابي ميسي أم رونالدو رد قائلًا: "أحب كريستيانو وكنت معجبًا به منذ أن كنت صغيرًا".

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وتابع: "لكنني بدأت أتعلم الآن، لأنك عندما تكون مشجعًا كبيرًا لرونالدو لا يمكنك أن ترى كيف يقدم ميسي أداءً جيدًا، كبرت الآن وأحب كليهما".

يذكر أن مبابي غاب عن ودية ألمانيا حيث أوضح المدير الفني لمنتخب الديوك، ديديه ديشامب معاناة لاعبه من مشكلة في العضلة الضامة.